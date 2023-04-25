В Госдуму внесли проект закона о приостановке решения о призыве при обжаловании

В Госдуму внесли законопроект о приостановке решения о призыве на службу при обжаловании

В Госдуму внесли проект закона о приостановке решения о призыве на военную службу при несогласии гражданина с решением призывной комиссии. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты.

Документ предусматривает приостановку действия решения в случае его обжалования призывником до разрешения спора комиссией субъекта или до вступления в силу решения суда.

В пояснительной записке автор документа напоминает, что в ранее действовавшей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» такая норма существовала. Это положение было исключено после принятия в России закона об электронных повестках, отмечает автор внесенных изменений.

Автор законопроекта отмечает, что приостановка решения призывной комиссии поможет избежать отправки в Вооруженные силы России граждан, не годных к несению военной службы по состоянию здоровья.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Документ узаконил рассылку повесток онлайн, а также заказным письмом. Кроме того, предусматривается ответственность граждан за уклонение от военной службы.