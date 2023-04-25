Российские танкисты рассказали об уничтожении целей ВСУ вслепую

Наводчик с позывным «Флоки» рассказал, что российские танкисты вслепую уничтожают цели ВСУ

Наводчик с позывным «Флоки» рассказал, что российские танкисты вслепую уничтожают цели в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), они работают по указанию корректировщика, передают «Известия».

«Основная трудность в том, что приходится работать без видимости противника, то есть вслепую, по данным корректировщиков», — рассказал военнослужащий.

Он пояснил, что экипаж укрывает танк в незаметном месте, маскирует его, после чего наносит удары по наводке. По его словам, подобная тактика позволяет минимизировать риски и остаться незамеченными.

Ранее стало известно, что российские военные начали применять новейшие основные танки Т-14 «Армата» для атаки по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

