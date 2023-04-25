Названы люксовые отели Турции с самыми большими скидками

Цены на туры в люксовые отели Турции Calista Luxury Resort и Rixos Park Belek снизились

В ряде люксовых отелей Турции на первые майские выходные снизились цены по сравнению с февралем-мартом. Популярные турецкие гостиницы с самыми большими скидками назвал портал TourDom.

Так, по данным издания, на 24 процента упала стоимость недельных туров с размещением в пятизвездочной гостинице Calista Luxury Resort в Белеке с заездом 30 апреля. «В начале марта такой тур можно было забронировать за 434 тысяч рублей на двоих, теперь он стоит 280 тысяч рублей», — отмечают специалисты.

При этом семидневный отдых в Rixos Park Belek в эти же даты стал доступнее для отечественных путешественников на 27 процентов, а в Adam & Eve — на 24 процента.

Путевки с вылетом 6 мая продаются с меньшими скидками. В частности, неделя в Alva Donna Beach Resort Comfort предлагается туристам за 130 тысяч рублей, что ниже мартовского уровня на 19 процентов, а отдых в Queen's Park Rai Premium Tekirova обойдется россиянам на 16 процентов дешевле, в 120 тысяч рублей на двоих.

Эксперты подчеркнули, что цены на туры упали не только из-за скидок на проживание, но и за счет корректировки стоимости авиабилетов в составе турпакета. «Такую возможность имеют туроператоры — держатели блоков на чартерных рейсах», — пояснили они.

Ранее в апреле стало известно, что российские туроператоры начали распродавать путевки в Турцию на апрель и начало мая с 40-процентной скидкой. Скидки на туры с вылетом из Москвы, если рассматривать период с 29 апреля по 2 мая, достигают 25-40 процентов от первоначальной стоимости. По мнению экспертов туротрасли, снижение цен связно с недозагрузкой турецких гостиниц на май.