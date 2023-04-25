Путевки в Турцию начали распродавать с 40-процентной скидкой

TourDom: путевки в Турцию на майские праздники предлагаются с 40-процентными скидками

Российские туроператоры начали распродавать путевки в Турцию на апрель и начало мая с 40-процентной скидкой. Об этом сообщает портал TourDom.

Скидки на туры с вылетом из Москвы, если рассматривать период с 29 апреля по 2 мая, достигают 25-40 процентов от первоначальной стоимости. По мнению экспертов туротрасли, снижение цен связно с недозагрузкой турецких гостиниц на май.

Так, недельный отдых на двоих на майские праздники с отправлением из Москвы сейчас предлагается от 48 тысяч рублей. «Такие цены обычно можно наблюдать зимой, в несезон, — отметила представитель сервиса «Слетать.ру» Любовь Воронина. — С учетом, что привычная стоимость билетов сейчас около 20 тысяч на человека».

Аналогичная ситуация складывается и в регионах: например, путевка с отправлением из Казани и проживанием в пятизвездочном отеле Турции можно забронировать на 1 мая на пять дней за 49 тысяч рублей на двоих. В отпуск на аналогичных условиях из Омска двое туристов могут улететь за 100 тысяч рублей.

Ранее в апреле Турции предсказали потерю миллионов российских туристов — из-за высоких цен на отдых турпоток россиян в страну может сократиться вдвое. Так, в 2023 году страну могут посетить только три миллиона путешественников из России, в то время как власти рассчитывают на шесть миллионов гостей.