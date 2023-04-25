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09:40, 25 апреля 2023Мир

Посол ЮАР раскритиковал Канаду за нежелание мира на Украине

Посол ЮАР Шейк раскритиковал Канаду за нежелание поддержать усилия для мира на Украине

Фото: Nacho Doce / Reuters

Посол Южно-Африканской республики (ЮАР) в Оттаве Риаз Шейк раскритиковал правительство Канады за отказ поддержать усилия по деэскалации и нежелание мира на Украине, назвав их действия по урегулированию конфликта шокирующими. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы можете себе представить, насколько это шокирует нас, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине. [Сейчас] у мирового сообщества есть все инструменты, чтобы остановить эту войну, однако оно не хочет этого делать», — констатировал дипломат.

Также Шейк заявил, что конфликт на Украине не удастся решить военным путем. «Если вы ставите результат переговоров в качестве требования к переговорам, то у вас не будет переговоров», — подытожил он.

Ранее стало известно, что американские чиновники не уверены в том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к существенному сдвигу конфликта. Сообщается, что ВСУ сталкиваются с проблемами в том числе из-за того, что интенсивные бои под Артемовском истощили запасы боеприпасов и привели к большим потерям в ряде опытных подразделений.

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Виктория Кондратьева
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