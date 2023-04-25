Стало известно о попытках ВСУ «ловить» эвакуационные группы ВС России

Российский военный рассказал о попытках ВСУ уничтожать эвакуационные группы ВС РФ

Украинские артиллеристы пытаются уничтожать эвакуационные группы военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, прибывающие за ранеными бойцами. Об этом рассказал командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным «Шам», пишет РИА Новости.

Он уточнил, что среди российских военных есть жертвы или раненые. «На данный участок прибывают эвакуационные группы, и они этого ждут», — указал боец. Он добавил, что украинские военные стреляют через 15-20 минут, целясь в одну и ту же точку. «В эту минуту, если прибыли эвакуационные группы — доктора, фельдшеры, — уже они будут страдать», — подчеркнул он.

Доброволец уточнил, что российские военные знают об этой тактике и подстраховываются.

Ранее стало известно, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) за «дорогой жизни» в Артемовске.