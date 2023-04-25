Пьяный россиянин упал с эскалатора и умер

В Туле пьяный мужчина упал с эскалатора в одном из торговых центров и умер в больнице

В Туле пьяный мужчина упал с эскалатора в одном из торговых центров и умер. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

По данным правоохранителей, 39-летний мужчина упал с высоты второго этажа, когда спускался по эскалатору — он потерял равновесие. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм.

После случившегося следователи начали проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Воронеже пьяный житель выпал из окна 19-го этажа и приземлился на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. Мужчина выжил. После падения мужчина поднялся и спел медикам отрывок песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».