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08:13, 25 апреля 2023Россия

Пьяный россиянин упал с эскалатора и умер

В Туле пьяный мужчина упал с эскалатора в одном из торговых центров и умер в больнице

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Туле пьяный мужчина упал с эскалатора в одном из торговых центров и умер. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

По данным правоохранителей, 39-летний мужчина упал с высоты второго этажа, когда спускался по эскалатору — он потерял равновесие. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался от полученных травм.

После случившегося следователи начали проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Воронеже пьяный житель выпал из окна 19-го этажа и приземлился на припаркованный под окнами жилого комплекса автомобиль. Мужчина выжил. После падения мужчина поднялся и спел медикам отрывок песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».

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Анастасия Шейкина
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