DailyFХ: продажи новостроек в США в марте 2023 года выросли на 9,6 процента

Американцы бросились скупать новостройки — в марте 2023 года продажи нового жилья в США выросли, несмотря на прогнозы. Об этом сообщают аналитики портала DailyFХ в своем исследовании, передает РИА Новости.

В сравнении с показателем февраля продажи в новостройках выросли на 9,6 процента, до 683 тысяч. В сравнении с мартом 2022 года, когда было продано 707 тысяч объектов, динамика составила 3,4 процента.

При этом аналитики прогнозировали уменьшение до 630 тысяч. До этого значение находилось на уровне 640 тысяч.

Ранее компания CoStar Group зафиксировала, что за 14 лет в США рекордно упали продажи многоквартирных домов, сдаваемых в аренду. За первый квартал 2023 года инвесторы приобрели дома на сумму 14 миллиардов долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель упал на 74 процента.