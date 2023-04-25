Блогерша назвала четыре допустимых правила сочетания устаревшей одежды

Блогерша Кэт Уорд назвала устаревшее сочетание джинсовых брюк и рубашек допустимым

Блогерша Кэт Уорд с никнеймом @glowupu назвала четыре допустимых правила сочетания устаревшей одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь пользовательница сети, чей блог насчитывает 273,9 тысячи подписчиков, заявила, что комбинация джинсовых брюк и рубашек является на данный момент актуальной. В качестве примера она привела один из образов модели Джиджи Хадид, которая, в свою очередь, предпочитает подобный тренд.

Кроме того, Уорд объяснила, что в настоящий момент также можно сочетать одежду темно-синих и черных цветов. Также комбинация вещей черных и коричневых оттенков оказалась модной. «Вы не должны носить их вместе. Шучу, это супершикарно», — отметила она.

В заключение Уорд обратила внимание на сочетание белого верха и темного низа. В случае если кто-то говорит, что данная комбинация не соответствует модным тенденциям, то автор видео посоветовала не обращать на их критику внимания.

Ранее Кэт Уорд назвала три устаревших правила сочетания одежды. Так, в настоящее время можно комбинировать угги не только со спортивными и домашними нарядами, но и с более формальными, отметила юзерша.