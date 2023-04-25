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03:43, 25 апреля 2023Бывший СССР

Украинских военных в Артемовске обвинили в переодевании в мирных жителей

Боец «Вагнера» заявил, что украинский снайпер переоделся в мирного жителя ради эвакуации

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Боец группы «Вагнера» обвинил украинских военных в том, что они переодеваются в мирных жителей ради эвакуации из Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий заявил, что снайпер полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) прикинулся гражданским, но был пойман.

«Находим мирных, в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти», — рассказал боец «Вагнера».

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают боевые действия на западе Артемовска. Уточнялось, что бойцы воздушно-десантных войск пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

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Марина Совина
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