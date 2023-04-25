Путин поддержал Артюхова в намерении участвовать в выборах

Путин поддержал главу ЯНАО Артюхова в его намерении участвовать в губернаторских выборах

Президент России Владимир Путин поддержал главу Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова в его намерении снова участвовать в губернаторских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах», — сказал представитель Кремля.

Во время доклада президенту глава ЯНАО отметил, что регион многого достиг. При этом он добавил, что на данный момент есть еще много различных амбициозных планов развития округа.

В свою очередь Путин поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов, добавил Песков.

Во время встречи с президентом России Дмитрий Артюхов также анонсировал появление еще одного арктического порта с железной дорогой. По словам губернатора, речь идет о порте Сабетта, к которому сейчас подводятся пути.