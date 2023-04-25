Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 25 апреля 2023Россия

Путин поддержал Артюхова в намерении участвовать в выборах

Путин поддержал главу ЯНАО Артюхова в его намерении участвовать в губернаторских выборах
Дмитрий Артюхов

Дмитрий Артюхов. Фото: Совет Федерации РФ / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал главу Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова в его намерении снова участвовать в губернаторских выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах», — сказал представитель Кремля.

Во время доклада президенту глава ЯНАО отметил, что регион многого достиг. При этом он добавил, что на данный момент есть еще много различных амбициозных планов развития округа.

В свою очередь Путин поддержал кандидатуру Артюхова и пожелал ему успехов, добавил Песков.

Во время встречи с президентом России Дмитрий Артюхов также анонсировал появление еще одного арктического порта с железной дорогой. По словам губернатора, речь идет о порте Сабетта, к которому сейчас подводятся пути.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кабмин отозвал проект по повышению налогов для работающих из-за границы россиян
Участница популярного шоу рассказала о психологической травме на съемках
В российском регионе подросток зарезал заступившегося за сына мужчину
Раскрыты сроки анонса GTA VI
На Украине отвергли причастность к атаке на Черноморский флот
Актриса Настасья Самбурская опубликовала видео с тюремными «наколками»
Коуч перечислила способы перестать ссориться из-за кондиционера в офисе
Теннисистка из РФ рассказала подробности снятия с рейса польской авиакомпании
Российский девятиклассник покончил с собой после защиты проекта в школе
Путин поддержал Артюхова в намерении участвовать в выборах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.