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14:02, 25 апреля 2023Интернет и СМИ

Заявление американской писательницы о прививках от COVID-19 оказалось фейком

Слова писательницы Наоми Вульф о вреде вакцин от COVID-19 опровергли

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Заявление американской писательницы Наоми Вульф о том, что вакцины от COVID-19 вредны для беременных и их детей, оказалось недостоверным.

В марте в программе The Absolute Truth Вульф заявила, что вакцины от COVID-19 негативно влияют на здоровье беременных и еще не родившихся детей, в частности, разрушают яички мальчиков. «Таким образом, следующему поколению маленьких мальчиков даже не нужно вакцинироваться, чтобы их мужественность была нарушена», — сказала она.

Стоит отметить, что Наоми Вульф не имеет медицинского образования. В 2021 году ее аккаунт в Twitter заблокировали из-за антипрививочных высказываний. Так, она писала, что что мочу и фекалии вакцинированных людей необходимо отделять от общих канализационных стоков, поскольку неизвестно, как они могут повлиять на непривитых людей через питьевую воду.

Утверждения о том, что вакцины от COVID-19 вредят беременным и их детям, ранее не раз опровергали специалисты. В результате многочисленных исследований медики пришли к выводу, что вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19 у беременных женщин и, следовательно, может снизить риск осложнений и негативных исходов как у матери, так и у ребенка.

Заявление Наоми Вульф о том, что прививки от COVID-19 негативно влияют на репродуктивное здоровье людей, распространено в социальных сетях. Среди сообществ и групп, опубликовавших его, — «Глобальная перезагрузка», «Пробуждение» и «Горячие точки».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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