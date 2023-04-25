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14:31, 25 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о необходимости ускорить поставки оружия Украине

Глава Украины Зеленский посовещался с генералами и заявил о нужде ускорить поставки оружия
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Yarysh / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, передает Telegram-канал «Политика страны».

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» рассказали Зеленскому о положении на фронте.

В ходе совещания глава Украины также подвел итоги очередной встречи в формате «Рамштайн» и заявил о необходимости ускорить поставки оружия Киеву.

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«Нужно ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки — это жизнь наших бойцов», — сказал Зеленский.

Ранее появилось видео колонны танков Leopard 2A4, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). На попавших в сеть кадрах видно, как по проселочной дороге, рядом с лесополосой, двигается колонна из как минимум десяти машин.

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Алевтина Запольская
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