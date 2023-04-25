Зеленский заявил о необходимости ускорить поставки оружия Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, передает Telegram-канал «Политика страны».
Командующие оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» рассказали Зеленскому о положении на фронте.
В ходе совещания глава Украины также подвел итоги очередной встречи в формате «Рамштайн» и заявил о необходимости ускорить поставки оружия Киеву.
«Нужно ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки — это жизнь наших бойцов», — сказал Зеленский.
Ранее появилось видео колонны танков Leopard 2A4, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). На попавших в сеть кадрах видно, как по проселочной дороге, рядом с лесополосой, двигается колонна из как минимум десяти машин.