Колонна украинских танков Leopard 2A4 попала на видео
Военкор Котенок показал видео колонны танков Leopard 2A4 ВСУ, идущей по проселочной дороге
Видео колонны танков Leopard 2A4, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ), опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.
На попавших в сеть кадрах видно, как по проселочной дороге, рядом с лесополосой, двигается колонна из как минимум десяти машин. Заявляется, что они принадлежат первой отдельной танковой бригаде ВСУ.
Ранее появилось видео движения другой колонны, состоящей из Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров (БТР) M113. Машины шли в грязи по дороге в лесу.