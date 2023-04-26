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15:21, 26 апреля 2023Моя страна

Российский школьник спас сурка от собак

Школьник в Саратовской области спас сурка от бродячих собак

Фото: Unsplash

Школьник в селе Старая Лопуховка в Саратовской области спас сурка от бродячих собак. Об этом сообщает «Аткарская газета».

Собаки атаковали большого степного сурка, когда он забрел на улицу Центральную и переходил дорогу. В ситуацию вмешался школьник, который услышал животное, и отогнал собак. 14-летний местный житель также дождался, пока грызун покинет место происшествия, убежит в сторону родника и спрячется в зарослях.

Степной сурок, или байбак, — относится к семейству беличьих. Весит животное около 10 килограммов, длина его тела может колебаться от 50 до 70 сантиметров. Сурки живут в норах, питаются растениями. Это очень мирные животные, которые редко дерутся и могут стать жертвами волков, лис, коршунов.

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Варвара Кошечкина
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