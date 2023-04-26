Китай заявил о готовности сотрудничать с Украиной

Си Цзиньпин заявил о готовности КНР сотрудничать с Украиной независимо от ситуации в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Пекин готов сотрудничать с Киевом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Цайлянь».

По его словам, желание китайской стороны развивать отношения с Украиной «последовательно и ясно». «Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка, Китай готов вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — заявил политик.

Ранее стало известно, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Зеленский анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а Си Цзиньпин заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.

