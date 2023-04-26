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14:38, 26 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили две украинские ДРГ в Донецкой народной республике

Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских ДРГ в Донецкой народной республике

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 26 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) действовали на южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Сладкое и Шевченко.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российским войскам удалось пресечь действия четырех украинских ДРГ на купянском направлении. За сутки потери противника там составили до 65 украинских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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