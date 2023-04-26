Сообщение о сборе средств для ребенка оказалось популярной мошеннической схемой

Сбор средств для якобы попавшего в ДТП ребенка оказался популярной мошеннической схемой

На странице пользовательницы Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилось сообщение о сборе средств для ее сына, якобы попавшего в ДТП. Однако публикация оказалась популярной мошеннической схемой.

Пост о том, что ребенку по имени Радмир, якобы попавшему в ДТП, нужна материальная помощь на лечение, появился в январе 2023 года в аккаунте женщины под ником alina7057. В публикации от имени россиянки Ковырзиной Алины утверждалось, что ее сына сбила машина, когда он переходил дорогу на зеленый свет светофора, в связи с чем ребенок оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой. Заявлялось, что необходимо собрать деньги на пластину для мальчика, приводились реквизиты банковской карты и фотография ребенка.

Однако опубликованный рассказ об аварии не раз был зафиксирован в мошеннических схемах с Instagram-аккаунтами россиян, при этом в разных случаях его содержание приводилось практически слово-в-слово. Утверждалось, что водитель сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора, что пострадавший находится в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой, в связи с чем необходима срочная операция с пластиной. Кроме того, зачастую почти идентичным было оформление постов — повторялся белый фон, текст красного и черного цвета.

В 2019 году мошенническая публикация такого же рода с просьбой о сборе денег для якобы пострадавшего в аварии ребенка была сделана на странице его матери — жительницы Волгограда. Аналогичные случаи были зафиксированы в Перми и на Сахалине.

Во всех вышеописанных случаях реальные владельцы Instagram-аккаунтов сообщали, что их страницы были взломаны мошенниками, а информация о попавших в аварию родных не соответствует действительности. В полиции Волгограда, комментируя взлом страницы россиянки и публикацию мошеннического сбора средств для якобы попавшего в ДТП ребенка, рассказали, что это достаточно популярная схема злоумышленников. Правоохранители отметили, что мошенники осуществляют ее после того, как им удается украсть страницу пользователя со всеми фотографиями и личными данными.

Об аналогичной мошеннической схеме в декабре 2022 года предупреждал и детский бренд одежды CROCKID — отмечалось, что злоумышленники, разместив публикации о ДТП в Instagram, затем благодарили магазин за якобы финансовую помощь пострадавшему и публиковали ссылку на сайт бренда. Однако ссылка отличалась от реального сайта магазина и, как сочли в CROCKID, вела на фишинговый ресурс.

Кроме того, в био Instagram-страницы с ником alina7057, где в январе был опубликован пост о сборе средств, впоследствии появилось сообщение о том, что ранее профиль был взломан. «Не переводите деньги, пожалуйста», — говорится в сообщении. Предполагаемая владелица аккаунта, россиянка, зарегистрированная в сети как Алина Мурашова, дополнительно предупредила о краже ее аккаунта во «ВКонтакте». «Меня взломали в Instagram, все хорошо, прошу, ничего не переводите», — написала она, опубликовав скриншот мошеннического сообщения о сборе денег для ребенка.

Публикация злоумышленников о материальной помощи для якобы сбитого машиной мальчика не получила распространения в СМИ и соцсетях. Однако периодически сообщения такого рода появляются во взломанных Instagram-аккаунтах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

