Заснувшая в поезде женщина проснулась рядом с голым мужчиной

В Великобритании женщина заснула в поезде и проснулась рядом с голым мужчиной

В Великобритании женщина заснула в поезде и, проснувшись, увидела рядом с собой незнакомца, на котором не было одежды. Об этом сообщается на сайте британской транспортной полиции.

Инцидент произошел в четверг, 20 апреля. Женщина проснулась между станциями Polmont и Edinburgh Waverley и увидела, что рядом с ней сидит голый мужчина. Позже он надел спортивные штаны и футболку, после чего вышел из поезда.

Сотрудники полиции ищут правонарушителя. Его описали как 65-70-летнего мужчину среднего телосложения ростом около 170 сантиметров с седыми волосами и короткой бородой. Он был одет в черные спортивные штаны, черную футболку и черные ботинки.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура попал под суд за съемку скрытой камерой под юбками пассажирок транспорта на станциях метро и в поездах. Мужчина помещал камеру, направленную вверх, в бумажный пакет, затем ставил его на пол в вагонах метро или приближался к женщинам на станциях и тайком снимал видео.

