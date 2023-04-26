В Подмосковье из пищеварительных путей ребенка извлекли 20 инородных тел

В Московской области ребенок проглотил монету, также в его животе обнаружили 19 магнитов

Подмосковные медики извлекли 20 инородных предметов из пищеварительных путей двухлетнего ребенка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Московской области.

Мать привела ребенка в медицинское учреждение после того, как он проглотил двухрублевую монету. При обследовании врачи обнаружили в животе мальчика еще 19 проглоченных им предметов. Ими оказались неодимовые магниты.

Монету достали быстро с помощью эндоскопа. Притянувшиеся друг к другу магниты извлекли, проделав небольшие проколы. После выписки ребенок продолжает лечение амбулаторно.

Ранее в Норильске двухлетняя девочка умерла после того, как проглотила магниты. Перед этим ребенок месяц лечился в больнице.