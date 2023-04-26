Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:30, 26 апреля 2023Россия

В Подмосковье из пищеварительных путей ребенка извлекли 20 инородных тел

В Московской области ребенок проглотил монету, также в его животе обнаружили 19 магнитов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Подмосковные медики извлекли 20 инородных предметов из пищеварительных путей двухлетнего ребенка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Московской области.

Мать привела ребенка в медицинское учреждение после того, как он проглотил двухрублевую монету. При обследовании врачи обнаружили в животе мальчика еще 19 проглоченных им предметов. Ими оказались неодимовые магниты.

Монету достали быстро с помощью эндоскопа. Притянувшиеся друг к другу магниты извлекли, проделав небольшие проколы. После выписки ребенок продолжает лечение амбулаторно.

Ранее в Норильске двухлетняя девочка умерла после того, как проглотила магниты. Перед этим ребенок месяц лечился в больнице.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Москва 2023»
Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у Бодрова-младшего
Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда открылся в Москве
Покупку Microsoft Activision Blizzard заблокировали
Армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов ВСУ в ЛНР и под Харьковом
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных и наемников в Артемовске
США заявили о намерении Южной Кореи подтвердить безъядерный статус
В Русский дом на Кипре бросили коктейли Молотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.