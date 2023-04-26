Главу новосибирского свинокомплекса осудят за вред экологии на миллиарды рублей

Главу свинокомплекса «Кудряшовский» осудят за ущерб окружающей среде на 3 млрд рублей

Новосибирский природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора крупнейшего в области свинокомплекса «Кудряшовский». Об этом сообщила прокуратура региона.

Он предстанет перед судом по обвинению в экологическом преступлении сразу по трем статьям УК РФ «Загрязнение вод», «Порча земли» и «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Нанесенный ущерб был оценивается в три миллиарда рублей.

Как считает ведомство, глава свинокомплекса в конце апреля 2022 года под видом удобрения почв дал указание вылить

необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колыванский районный суд.