Главу новосибирского свинокомплекса осудят за вред экологии на миллиарды рублей
Новосибирский природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора крупнейшего в области свинокомплекса «Кудряшовский». Об этом сообщила прокуратура региона.
Он предстанет перед судом по обвинению в экологическом преступлении сразу по трем статьям УК РФ «Загрязнение вод», «Порча земли» и «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Нанесенный ущерб был оценивается в три миллиарда рублей.
Как считает ведомство, глава свинокомплекса в конце апреля 2022 года под видом удобрения почв дал указание вылить
необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Колыванский районный суд.