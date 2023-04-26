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14:29, 26 апреля 2023Среда обитания

В Европе приняли крупнейшее в мире решение по безопасной для планеты авиации

Европарламент и Евросовет приняли решение по сокращению ископаемого топлива в авиации

Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Европейский парламент и Европейский совет приняли крупнейшее в мире решение по снижению уровня выбросов от авиации. Об этом сообщает CNBC.

Европейские власти решили стимулировать региональный рынок безопасного для планеты «зеленого» топлива. В числе мер судна в аэропортах Европы будут заправлять только необходимым количество топлива. Ранее в целях избежать дополнительной заправки в баки заливали лишний объем. При этом доля экологичного топлива к 2025 году должна достигнуть 2 процента от всего поставляемого объема, а к 2050 году — 70 процентов.

В Европе решение назвали важным шагом для местной авиации. Власти отметили, что разработали указанные меры для снижения зависимости от импорта ископаемого топлива, а также для повышения энергетической безопасности.

В 2022 году в Британии пилот Тодд Смит отказался от своей работы из-за изменения климата. Его решение было связано с тем, что он узнал об углеродном следе от каждого полета и о том, что авиация ответственна за два процента выбросов углекислого газа в мире.

Нина Ташевская
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