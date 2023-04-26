В МИД КНР назвали условие для борьбы России и Китая против Запада

Посол КНР в РФ Ханьхуэй: Китай и Россия должны быть вместе для борьбы с Западом

Китай и Россия должны быть вместе, чтобы бороться с Западом. С таким заявлением выступил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, его слова передает РИА Новости.

«Нам надо быть вместе, бок о бок, спина к спине бороться против этих западных стран. Это все, конечно, для защиты наших интересов», — сказал китайский дипломат, добавив, что российско-китайский союз важен «особенно при нынешней турбулентной ситуации».

Ранее Чжан Ханьхуэй заявил, что западные страны находятся не в том положении, чтобы указывать Пекину, как ему стоит действовать в вопросе ситуации на Украине, призвав их прекратить давление на КНР. Он напомнил, что с начала конфликта на Украине Пекин предпринимал шаги, которые должны были позволить решить ситуацию дипломатическим путем.