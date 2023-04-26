Стало известно о дефиците билетов на поезда в Крым

Министр курортов и туризма Крыма сообщил о дефиците билетов на поезда на высокий сезон

Россиян предупредили о дефиците железнодорожных билетов в Крым на майские праздники. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на слова руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

«Думаю, что в целом на полуостров приедут от 120 до 150 тысяч туристов, но, к сожалению, транспортная доступность Крыма перед майскими праздниками не увеличилась», — заявил эксперт. Так, стало известно, что на 28, 29 и 30 апреля мест на поезда по данному направлению практически не осталось. Туристам предлагаются только дорогие СВ-вагоны, а также рейсы с пересадкой в Краснодаре.

При этом, по словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, нехватка билетов на поезда касается не только длинных весенних праздников, но и высокого сезона. «Необходимо наращивать железнодорожные мощности. Нам нужны ежедневные поезда, связывающие Крым с городами, где сохраняется авиасообщение, то есть с Сочи и Минеральными Водами», — отметил он.

Ранее в апреле российский путешественник и тревел-блогер посетил Крым и назвал минусы курорта, отпугивающие отдыхающих. По его словам, одним из основных недостатков полуострова является большое количество грязи на пляжах и в других туристических местах.