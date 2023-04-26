Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:55, 26 апреля 2023Среда обитания

Названы города с подорожавшей арендой жилья на майские праздники

«Суточно.ру»: аренда жилья на майские праздники больше всего подорожала в Минске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Среди 15 востребованных направлений на майские праздники посуточная аренда жилья больше всего подорожала в Минске — за год динамика достигла 31 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Суточно.ру».

В среднем жилье в белорусской столице в сутки обойдется в 6,3 тысячи рублей. Городом с подорожавшей арендой также назвали Нижний Новгород с динамикой в 16 процентов. Топ-3 списка замкнул Ярославль, где аренда стала стоить больше на 13 процентов.

В Калининграде прирост составил 11 процентов, а в Москве, Кисловодске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — по 10 процентов. При этом стоимость снизилась только в Казани — отрицательная динамика достигла два процента.

Ранее аналитики «Домклик» и «Суточно.ру» пришли к выводу, что среди городов туристического маршрута «Золотое кольцо России» посуточная аренда жилья за год больше всего подорожала в Сергиевом Посаде — динамика достигла 25 процентов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе дрон сбросил взрывчатку на электроподстанцию
Раскрыты характеристики первого складного смартфона Google
Ранее судимый россиянин зарезал фельдшера скорой помощи во время вызова
Стало известно о получении принцем Уильямом большой суммы по делу о прослушке
В МИД России заявили о нежелании США включить Уилана в обмен заключенными
Названы города с подорожавшей арендой жилья на майские праздники
В ЛНР заявили о поиске советских тягачей украинской армией
Россиянам рассказали о малоизвестных выплатах и способах их получить
Военкоры сообщили о захвате опорного пункта ВСУ под Донецком
В США оценили риски ожидаемого наступления ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.