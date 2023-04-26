Названы города с подорожавшей арендой жилья на майские праздники

«Суточно.ру»: аренда жилья на майские праздники больше всего подорожала в Минске

Среди 15 востребованных направлений на майские праздники посуточная аренда жилья больше всего подорожала в Минске — за год динамика достигла 31 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Суточно.ру».

В среднем жилье в белорусской столице в сутки обойдется в 6,3 тысячи рублей. Городом с подорожавшей арендой также назвали Нижний Новгород с динамикой в 16 процентов. Топ-3 списка замкнул Ярославль, где аренда стала стоить больше на 13 процентов.

В Калининграде прирост составил 11 процентов, а в Москве, Кисловодске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — по 10 процентов. При этом стоимость снизилась только в Казани — отрицательная динамика достигла два процента.

Ранее аналитики «Домклик» и «Суточно.ру» пришли к выводу, что среди городов туристического маршрута «Золотое кольцо России» посуточная аренда жилья за год больше всего подорожала в Сергиевом Посаде — динамика достигла 25 процентов.