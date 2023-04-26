Раскрыта тайна 819-дневного календаря майя

Ancient Mesoamerica: 819-дневный календарь майя использовался для расчета положения планет

Антропологи из Тулейнского университета раскрыли тайну 819-дневного календаря майя, обнаружив, что он может использоваться в качестве более длинной временной шкалы, чем считали ранее. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Ancient Mesoamerica.

При изучении древних текстов майя археологи встречали упоминание о 819-дневном календаре, который не соответствовал ни одной известной системе счета времени. Некоторые ученые предполагали, что он может быть как-то связан c синодическим периодом — промежутком времени между двумя соединениями какой-либо планеты с Солнцем. Было отмечено, что синодальный период для Меркурия составляет 117 дней, что при умножении на семь равно 819, однако для других планет этот способ не работал.

В новой работе ученые проверили, может ли 819-дневный период быть использован для представления нескольких синодических периодов для всех известных планет. Так, умножение 819 на шесть дает 4914 дней, что соответствует 13 циклам 378-дневного синодического периода Сатурна. Так как умножение 819 дней на 20 равно 16 380 дней или приблизительно 45 лет, то этот календарь может быть использован для определения местоположения всех известных майя планет в течение 45 лет. Кроме того, 16 380 кратно 260 — количеством дней в священном календаре майя цолькин.