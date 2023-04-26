Звезда «Кривого зеркала» назвал лучшую страну для российских артистов

Юморист Морозов назвал Белоруссию лучшей страной для российских артистов

Звезда юмористических программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов назвал страну, которую он считает лучшей для российских артистов. Своим мнением он поделился в интервью проекту «Так сказать», запись которого доступна на YouTube.

«Моя любимая страна для концертной деятельности, для спектаклей и вообще для сцены — это Белоруссия. Так, как принимают там, нигде на земле вообще не принимают. (...) Самый добрый зритель на земле — это белорусский», — рассказал Морозов и отметил, что на концертах в этой стране всегда была душевная атмосфера.

По словам юмориста, после выступлений в Белоруссии его каждый раз провожали аплодисментами стоя. «Провожают как родных, по кому очень давно соскучились и кого очень сильно любят. (...) И это не сыграешь, это искренне», — добавил Морозов.

Ранее звезда «Кривого зеркала» рассказал об ощущениях, которые он испытывал в первый год после отказа от алкоголя. Морозов признался, что сначала ему было очень скучно без спиртного. Пытаясь развлечь себя, артист читал книги и смотрел кино.