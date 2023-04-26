МИД КНР: действия Китая для разрешения украинского конфликта были на высоте

Действия Китая для разрешения украинского конфликта описали двумя словами, передает Reuters со ссылкой на Юй Цзюня, заместитель начальника евразийского отдела министерства иностранных дел КНР.

«То, что Китай сделал, чтобы помочь разрешить украинский кризис, было на высоте», — сказал представитель китайского МИД.