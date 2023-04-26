Действия Китая для разрешения украинского конфликта описали двумя словами
МИД КНР: действия Китая для разрешения украинского конфликта были на высоте
Действия Китая для разрешения украинского конфликта описали двумя словами, передает Reuters со ссылкой на Юй Цзюня, заместитель начальника евразийского отдела министерства иностранных дел КНР.
«То, что Китай сделал, чтобы помочь разрешить украинский кризис, было на высоте», — сказал представитель китайского МИД.
Последние новости
Все новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
Стала известна реакция Пугачевой на план сделать из ее замка в Грязи крематорий
В российском регионе задержали семерых сторонников АУЕ
В WhatsApp появилась новая функция
«Экстрасенсы» обманули жителей столичного региона на 24 миллиона рублей
Стоимости гардероба российского губернатора на 959 тысяч рублей нашли объяснение
Ипотеке в России пообещали рекордный рост
Си Цзиньпин напомнил Зеленскому о ядерной войне без победителей
Зеленский анонсировал назначение нового посла в Китай
Цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель