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15:10, 26 апреля 2023Моя страна

Северная Осетия примет участие в акции «У страниц нет границ»

Северная Осетия станет участницей акции «У страниц нет границ»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Северная Осетия примет участие в акции по популяризации книги и чтения среди россиян «У страниц нет границ». Об этом сообщает ТАСС.

К акции присоединились уже 10 издательств, на первом этапе она пройдет в нескольких регионах страны.

«Социальная рекламная кампания "У страниц нет границ" пройдет с апреля по декабрь 2023 года. Ее задача — напомнить россиянам всех возрастов о том, что чтение книг — идеальная возможность получить знания, достоверные сведения, интересно провести свободное время», — рассказали в пресс-службе Российского книжного союза (РКС).

По словам президента РКС Сергея Стешина, кампания получила поддержку со стороны местных властей и официальных представителей уже в 15 регионах России.

«Многолетние усилия со стороны государства и издателей по поддержке интереса к чтению у россиян дают свои плоды. Данные недавнего исследования ВЦИОМ, опубликованные 17 апреля 2023 года, обнадеживают: за последние 10 лет россияне стали больше читать. Число читающих книги увеличилось с 47% в 2013 году до 57% в 2023 году. Но Российский книжный союз ставит перед собой задачу и дальше работать над улучшением этих показателей», — рассказал он.

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Варвара Кошечкина
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