В граничащем с Украиной российском регионе экскаватор обстреляли из минометов

Mash: ВСУ из минометов обстреляли экскаватор в Белгородской области, пострадал водитель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли экскаватор в Белгородской области. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, рядом с экскаватором разорвалось восемь мин 120-миллиметрового калибра. Пострадал водитель, который находился внутри экскаватора, — его доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Предварительно, ВСУ вели обстрел граничащего с Украиной российского региона из села Порозок Сумской области.

Ранее стало известно, что беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Известно, что взрывчатка не сдетонировала, никто не пострадал. Официального подтверждения этой информации пока нет.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.