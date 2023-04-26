Навального ограничили в ознакомлении со 196 томами дела об экстремизме до 5 мая

В Москве суд ограничил Навального в сроке ознакомления с делом об экстремизме до 5 мая

Начало событий в новости СКР объявил в розыск 11 человек по делу Навального

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) об ограничении срока ознакомления с материалами нового уголовного дела Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

До 5 мая он должен завершить ознакомление с материалами дела об экстремизме, состоящего из 196 томов. После чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В ходе заседания стало известно, что следствие объявило в розыск 11 человек по делу об экстремизме. Также из него выделен в отдельное производство эпизод по статье о терроризме. По нему Навального будет судить военный суд.

Сам он по видеосвязи из колонии заявил, что ему грозит пожизненный срок.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года приговорил его к девяти годам лишения свободы за мошенничество и оскорбление суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам.