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11:23, 26 апреля 2023Силовые структуры

СКР объявил в розыск 11 человек по делу Навального

СКР объявил в розыск 11 человек по делу Навального о создании экстремистского сообщества

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск 11 человек по делу Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее следствие выделило дело по статье о терроризме из дела об экстремизме. По нему Навального будет судить военный суд.

Он участвует в заседании по видеосвязи из колонии. Слушания по ходатайству следователя были закрыты от прессы для сохранения тайны следствия.

Следственный комитет России просит суд ограничить Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме до 5 мая.

Лефортовский суд Москвы 22 марта 2022 года приговорил его к девяти годам лишения свободы за мошенничество и оскорбление суда. В конце мая Навальный сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело — он обвиняется в создании экстремистской группы, разжигании ненависти к чиновникам, а также в призывах к несогласованным митингам.

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Екатерина Власова
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