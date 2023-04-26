Антонов сообщил о проводимой США политике охоты за россиянами

Посол Антонов заявил, что США проводят политику охоты за россиянами по всему миру

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, США проводят политику охоты за россиянами по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антонова, в застенках Соединенных Штатах таких содержится более 100 человек. Посол напомнил о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал о том, что «американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру».

Антонов уточнил, что с 2008 года под различными предлогами были экстрадированы в США 59 человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке отметил, что попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось.