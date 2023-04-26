Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:19, 26 апреля 2023Мир

Антонов сообщил о проводимой США политике охоты за россиянами

Посол Антонов заявил, что США проводят политику охоты за россиянами по всему миру
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, США проводят политику охоты за россиянами по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антонова, в застенках Соединенных Штатах таких содержится более 100 человек. Посол напомнил о словах министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал о том, что «американцы реализуют свою политику охоты за россиянами по всему миру».

Антонов уточнил, что с 2008 года под различными предлогами были экстрадированы в США 59 человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке отметил, что попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске войск из Центральной Украины
Диетолог назвала полезные для здоровья перекусы
Вице-президент Турции прокомментировал состояние Эрдогана
Рестлер Джон Сина исполнил роль Кена-русалки в фильме «Барби»
Кадыров встретился с главой ФСБ
Эрдоган отменил интервью четырем турецким телеканалам
Нюша поделилась секретами поддержания форм
Роспотребнадзор назвал число заболевших корью в России
Антонов сообщил о проводимой США политике охоты за россиянами
Байден пообещал не размещать ядерное оружие на Корейском полуострове
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.