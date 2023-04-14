Посол в США Анатолий Антонов предложил сократить число американских журналистов в России

Посол России в США Анатолий Антонов предложил сократить число американских журналистов в России. Его слова в эфире Первого канала передает РИА Новости.

Он отметил, что количество американских журналистов в Москве гораздо больше, чем российских в Соединенных Штатах. «У американцев есть очень хорошее слово "взаимность", на котором они настаивают в отношении и действии российских организаций», — напомнил дипломат. Он выразил мнение, что России стоит воспользоваться данным подходом.

Ранее Анатолий Антонов рассказал, что США предупредили Россию об ответных мерах, если она не освободит американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. По его словам, общение с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд по поводу обозревателя проходило «в жестком и нелицеприятном ключе».

Корреспондент WSJ Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал материалы о предприятии российской оборонной промышленности, составляющие государственную тайну.