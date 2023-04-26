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11:00, 26 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин толкнул женщину под маршрутку и выдавил свой единственный глаз

В Омске 35-летний мужчина толкнул россиянку под маршрутку и выдавил свой единственный глаз

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Омске 35-летнего ранее судимого мужчину задержали за покушение на убийство 47-летней россиянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная» в Омске подозреваемый, находящийся в состоянии наркотического опьянения, толкнул женщину под маршрутку. Так как водитель «Газели» успел притормозить, оказавшаяся под колесами россиянка выжила.

Как уточняет РИА Новости, после этого мужчина выдавил свой единственный глаз. При этом первый глаз он выколол себе еще в колонии, где отбывал наказание за распространение наркотиков. Второй глаз спасти не удалось — его удалят хирурги.

У потерпевшей диагностировали сотрясение мозга и отправили на амбулаторное лечение.

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Елизавета Новикова
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