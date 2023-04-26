В казанском зоопарке родился детеныш дикобраза

В казанском зооботсаду родился детеныш дикобраза

28 февраля в казанском зооботаническом саду у дикобразов Феди и Одри родился детеныш. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Пол детеныша пока не известен, так как родители не подпускают к нему сотрудников зооботсада. Поначалу малыш питался молоком матери, но сейчас он окреп и перешел на взрослую пищу: ест фрукты, овощи, зерно, сухарики и сухофрукты.

Отмечается, что детеныш похож на Федю — у него такой же белый гребень, как и у отца, но характером он пошел в мать — фыркает как взрослая особь и трещит хвостом при приближении человека, пытаясь его отпугнуть.

Увидеть новорожденного пока нельзя, до наступления стабильного тепла он с Федей и Одри будет обитать во внутреннем вольере. По словам сотрудников зооботанического сада, они объявят конкурс имени для детеныша, как только узнают его пол.

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