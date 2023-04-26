Начались слушания по обвинению Трампа в изнасиловании

В США начались слушания по делу против экс-президента Трампа, обвиняемого в изнасиловании

В США начался судебный процесс против экс-президента страны Дональда Трампа: его обвиняет в изнасиловании колумнистка Джейн Кэрролл. О заседании пишет Politico.

Гражданский иск женщины основан на «коротком, жестоком нападении», заявил ее адвокат. Изнасилование якобы произошло еще в 1990-х. Кэрролл утверждает, что Трамп напал на нее в примерочной универмага Bergdorf Goodman.

Трамп обвинения отрицает, настаивая на том, что подобного никогда не происходило. При этом сам политик не присутствовал на первом дне суда — он не обязан являться на заседания. Его адвокат Джо Такопина попытался представить заявление Кэрролл как «безумную историю», а также заверить присяжных, что они могут встать на сторону его клиента, даже если он им не нравится.

«Вы можете ненавидеть Дональда Трампа. Это нормально, для выражения этого чувства есть специальное время и место — урна для голосования. Но не здесь, не в суде», — подчеркнул Такопина.

Это уже 16-е обвинение в адрес Трампа в домогательствах.