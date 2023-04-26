Ипотеке в России пообещали рекордный рост

ВТБ: за первое полугодие 2023 года россияне оформят ипотеки больше, чем в рекордном 2021-м

За первое полугодие 2023 года россияне оформят больше ипотечных кредитов, чем в аналогичный период 2021 года, отличившегося максимальными показателями. Рекордный рост ипотеки в стране пообещал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт предрек, что с января по июнь нынешнего года граждане оформят ипотеки более чем на 2,76 миллиарда рублей. Таким образом этот результат на 46 процентов обгонит параметр за те же месяцы предыдущего года и на два процента — за первое полугодие 2021-го с рекордными показателями, и рынок жилищных кредитов полностью восстановится.

Среди главных факторов, повлиявших на восстановление рынка, Печатников выделил такие, как развитие льготных программ и комплекса мер для поддержки уязвимых категорий населения, которые направлены в том числе на повышение доступности жилья. В результате интерес граждан к льготным программам значительно увеличился. Кроме того, часть заемщиков на фоне новостей о сворачивании ипотеки от застройщика успела воспользоваться ранее одобренными предложениями по околонулевым ставкам.

«ВТБ в первом полугодии планирует выдать более 536 млрд рублей по ипотеке, что будет выше не только результата за первую половину прошлого года почти на четверть, но и аналогичного периода 2021-го года — на четыре процента. Почти каждый второй кредит будет выдан на льготных условиях», – заявил Печатников.

Эксперт также подчеркнул, что за счет отмены «околонулевых» программ спрос россиян к концу текущего года может «перетечь» на «вторичку» с наиболее привлекательными ценами. Таким образом, ее доля в продажах может вернуться к 60 процентам с 55 процентов, наблюдаемых в январе-феврале. Кроме того, интерес к ипотеке будет подогревать и ожидаемая стагнация стоимости квартир в новостройках.

«Введенные ограничения на минимальную ставку при субсидировании кредитов уже положительно отразились на стоимости объектов. В марте мы зафиксировали снижение среднего чека по сделкам на «первичке» в целом на 6,7 процента. На вторичном рынке с начала года он увеличился на 1,5 процента. Полагаем, что в ближайшей перспективе постепенная стагнация цен на первичном рынке продолжится», — предсказал специалист.

В апреле в столичном управлении Росреестра пришли к выводу, что москвичи бросились покупать квартиры и нежилые помещения в новостройках в кредит. По их данным, в марте 2023 года число сделок с использованием ипотеки в столице увеличилось на 72,9 процента по сравнению с февралем.