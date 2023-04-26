Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:20, 26 апреля 2023Среда обитания

Карл III отказался назвать терминал аэропорта в Лондоне в свою честь

Король Великобритании Карл III отказался назвать терминал 5 аэропорта Хитроу в свою честь

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Король Великобритании Карл III отказался от предложения назвать в свою честь терминал 5 в лондонском аэропорту Хитроу. Решение монарха объяснили его экологическими соображениями. Об этом сообщает Daily Express.

Инициатива принадлежала руководству аэропорта, которое обратилось к официальным представителям королевской семьи и предложило переименовать один из терминалов, однако Карл III отказался.

По одним данным, он принял такое решение из-за своей деятельности в сфере экологии. Другие источники заявили, что король не увидел связи между собой и аэропортом.

В апреле 2022 года нынешний король, который тогда носил титул принца Уэльского Чарльза, выступил с речью на конференции «Наш океан», организованной небольшим островным государством Республика Палау. Он отметил, что молится о мерах, которые помогут спасти Мировой океан и его природу.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили пословицей на слова Киева о праве «уничтожить все» в Крыму
На реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве нашли человеческие останки
Генпрокурор России предложил регламентировать проверки бизнесменов полицией
Подсчитана сумма не израсходованных на капремонт денег
ОКР решил добиваться изменения рекомендаций МОК по допуску россиян
В российском регионе ввели режим повышенной готовности из-за пожаров
Мужчина лишился ноги из-за царапины на пятке
Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России 27 апреля
Управлявший многотонным погрузчиком россиянин направил его на себя и умер
Стало известно о просьбе Месси повысить ему зарплату в ПСЖ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.