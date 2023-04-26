Карл III отказался назвать терминал аэропорта в Лондоне в свою честь

Король Великобритании Карл III отказался назвать терминал 5 аэропорта Хитроу в свою честь

Король Великобритании Карл III отказался от предложения назвать в свою честь терминал 5 в лондонском аэропорту Хитроу. Решение монарха объяснили его экологическими соображениями. Об этом сообщает Daily Express.

Инициатива принадлежала руководству аэропорта, которое обратилось к официальным представителям королевской семьи и предложило переименовать один из терминалов, однако Карл III отказался.

По одним данным, он принял такое решение из-за своей деятельности в сфере экологии. Другие источники заявили, что король не увидел связи между собой и аэропортом.

В апреле 2022 года нынешний король, который тогда носил титул принца Уэльского Чарльза, выступил с речью на конференции «Наш океан», организованной небольшим островным государством Республика Палау. Он отметил, что молится о мерах, которые помогут спасти Мировой океан и его природу.