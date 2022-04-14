Принц Чарльз высказался об отравлении человечества

Принц Чарльз предложил ускорить деятельность по сохранению здоровья Мирового океана

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз выступил с заранее записанной речью на конференции «Наш океан», организованной небольшим островным государством Республика Палау (расположено в 800 километрах к востоку от Филиппин). Об этом сообщает американский журнал People.

В своем выступлении он отметил, что молится о мерах, которые помогут спасти Мировой океан и его природу. «Ситуация действительно ужасная, и последствия бездействия невообразимы», — сказал он в своем восьмиминутном видеообращении. «То, что мы делаем с океаном и природой, мы в конечном итоге делаем с собой», — добавил принц. Чарльз сказал, что океанские государства, такие как Палау, знают «из первых рук» о разрушительном воздействии загрязнения природы на человечество. «Мы видели неопровержимые доказательства того, что пластмассы не только загрязняют наши воды, но также попадают в нашу еду, наши тела. Мы буквально отравляем себя», — подчеркнул он.

Принц предложил искать естественные альтернативы пластику и ускорить деятельность по сохранению здоровья Мирового океана. В частности, по мнению монарха, нужно развивать программы защиты морской среды, поощрять экологически оправданный рыбный промысел, поддерживать инициативы по удалению пластика из морей, переосмыслить туризм в прибрежных районах и помогать тем, кто восстанавливает коралловые рифы и уникальную морскую среду.

Ранее жителей ряда регионов России предупредили об ухудшении здоровья из-за климата. Эксперты ФАНУ «Востокгосплан» заявили, что увеличение частоты аномальных погодных явлений на фоне потепления климата затрудняет транспортные связи и ухудшает доступность медицинской помощи в Арктике.