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Среда обитания

Принц Чарльз высказался об отравлении человечества

Принц Чарльз предложил ускорить деятельность по сохранению здоровья Мирового океана

Фото: Russell Cheyne / Getty Images

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз выступил с заранее записанной речью на конференции «Наш океан», организованной небольшим островным государством Республика Палау (расположено в 800 километрах к востоку от Филиппин). Об этом сообщает американский журнал People.

В своем выступлении он отметил, что молится о мерах, которые помогут спасти Мировой океан и его природу. «Ситуация действительно ужасная, и последствия бездействия невообразимы», — сказал он в своем восьмиминутном видеообращении. «То, что мы делаем с океаном и природой, мы в конечном итоге делаем с собой», — добавил принц. Чарльз сказал, что океанские государства, такие как Палау, знают «из первых рук» о разрушительном воздействии загрязнения природы на человечество. «Мы видели неопровержимые доказательства того, что пластмассы не только загрязняют наши воды, но также попадают в нашу еду, наши тела. Мы буквально отравляем себя», — подчеркнул он.

Принц предложил искать естественные альтернативы пластику и ускорить деятельность по сохранению здоровья Мирового океана. В частности, по мнению монарха, нужно развивать программы защиты морской среды, поощрять экологически оправданный рыбный промысел, поддерживать инициативы по удалению пластика из морей, переосмыслить туризм в прибрежных районах и помогать тем, кто восстанавливает коралловые рифы и уникальную морскую среду.

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Нина Ташевская
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