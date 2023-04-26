Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 26 апреля 2023Россия

В России отреагировали на разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Депутат Госдумы Новиков допустил, что Си Цзиньпин обсудил с Зеленским план мира

Фото: Ju Peng / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора могли обсудить подходы Китая к формированию современной международной политики, а также варианты урегулирования конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Как известно, Китай не раз высказывался по украинской тематике. Главным источником проблемы он всегда считал тех, кто не готов был предоставить России гарантии безопасности. Пекин также заявлял о том, что, если бы позиции Вашингтона были более здравыми, многих проблем, в том числе, и украинского кризиса можно было бы избежать», — напомнил Новиков.

Китай также выдвигал свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который, по словам депутата, оказался значительно шире, чем просто декларация о необходимости прекращения военных действий.

В Пекине люди мыслят системно, потому что понимают: украинский конфликт — часть комплекса проблем современного мира. Значит, и решать эту ситуацию надо комплексно

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Новиков заметил, что, раз Пекин выступает за урегулирование ситуации, значит, он должен быть открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, потому вполне логичен его разговор с Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Зная, как строится китайская дипломатия, я уверен, что Си Цзиньпин разъяснил Зеленскому свои подходы к формированию современной международной политики и свои взгляды на урегулирование украинского кризиса в частности», — считает депутат.

Ранее факт беседы с лидером КНР подтвердил сам Зеленский, его слова передает Telegram-канал Klymenko Time. «Верю, что он (разговор — прим. «Ленты.ру»), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — сообщил он.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
Стала известна реакция Пугачевой на план сделать из ее замка в Грязи крематорий
В российском регионе задержали семерых сторонников АУЕ
В WhatsApp появилась новая функция
«Экстрасенсы» обманули жителей столичного региона на 24 миллиона рублей
Стоимости гардероба российского губернатора на 959 тысяч рублей нашли объяснение
Ипотеке в России пообещали рекордный рост
Си Цзиньпин напомнил Зеленскому о ядерной войне без победителей
Зеленский анонсировал назначение нового посла в Китай
Цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.