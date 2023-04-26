В России отреагировали на разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Депутат Госдумы Новиков допустил, что Си Цзиньпин обсудил с Зеленским план мира

Президент Украины Владимир Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора могли обсудить подходы Китая к формированию современной международной политики, а также варианты урегулирования конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Как известно, Китай не раз высказывался по украинской тематике. Главным источником проблемы он всегда считал тех, кто не готов был предоставить России гарантии безопасности. Пекин также заявлял о том, что, если бы позиции Вашингтона были более здравыми, многих проблем, в том числе, и украинского кризиса можно было бы избежать», — напомнил Новиков.

Китай также выдвигал свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который, по словам депутата, оказался значительно шире, чем просто декларация о необходимости прекращения военных действий.

В Пекине люди мыслят системно, потому что понимают: украинский конфликт — часть комплекса проблем современного мира. Значит, и решать эту ситуацию надо комплексно Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Новиков заметил, что, раз Пекин выступает за урегулирование ситуации, значит, он должен быть открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, потому вполне логичен его разговор с Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Зная, как строится китайская дипломатия, я уверен, что Си Цзиньпин разъяснил Зеленскому свои подходы к формированию современной международной политики и свои взгляды на урегулирование украинского кризиса в частности», — считает депутат.

Ранее факт беседы с лидером КНР подтвердил сам Зеленский, его слова передает Telegram-канал Klymenko Time. «Верю, что он (разговор — прим. «Ленты.ру»), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — сообщил он.