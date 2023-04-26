Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца

Распылившему в лицо девочке перцовый баллончик петербуржцу грозит штраф 5 тысяч рублей

Против жителя Московского района Санкт-Петербурга, который распылил перцовым баллончиков в лицо шестилетней девочке, составили административный протокол за выгул собаки без намордника и поводка. Подробности о судьбе петербуржца сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, хозяину шпица грозит штраф пять тысяч рублей.

Об инциденте стало известно 25 апреля. Мужчина выгуливал своего слепого шпица. Уточнялось, что конфликт произошел из-за замечания отца ребенка относительно правил выгула собак. Владелец питомца утверждает, что сосед его провоцировал, а использовать баллончик пришлось в качестве самообороны.

Другой участник конфликта, в свою очередь, утверждает, что мужчина его оскорбил, брызнул баллончиком в лицо, а потом стал за ним бегать.

Замруководителя пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стокрацкий сообщил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются детали происшествия», — отметил он.