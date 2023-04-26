В бюджетных отелях Сочи закончились места для туристов

Туроператоры заявили, что россияне раскупили бюджетные номера в отелях Сочи на лето

В популярных гостиницах Сочи закончились места для туристов — россияне раскупили бюджетные номера на лето 2023 года. Об этом сообщают «Известия».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин уточнил, что наибольшая загруженность наблюдается в отелях так называемого Большого Сочи, куда входят Лазаревское, Хоста, Сочи и Адлер.

«В этом году спрос на отдых в России действительно огромный, что во многом связано с недоступностью дешевого отдыха за границей, в том числе в Турции. Внутренний туризм — это своеобразный лоукост. В результате растет нагрузка на популярные отели и курорты страны», — заявил эксперт. По его словам, Сочи в будущем высоком сезоне рискует стать наиболее загруженным отечественным курортом, где отдыхать будет не только некомфортно из-за огромного числа туристов, но и дорого.

Отмечается, что уже сейчас во многих востребованных гостиницах курорта не осталось номеров класса стандарт, для бронирования доступны лишь люксы по высокой цене. «В нынешней ситуации я могу посоветовать проявить гибкость. Если в вашем любимом отеле не осталось мест — рассмотрите другие варианты. К примеру, дешевле, чем в Адлере, можно поселиться в курортных поселках Головинка, Вардане», — добавила директор туроператора «Ривьера-Сочи» Бэлла Тарасова.

Ранее стало известно, что о значительном подорожании аренды квартир и домов на майские праздники в Сочи. Так, стоимость съемных квартир и домов поднялась в среднем на 10-15 процентов год к году.