Sky News: Швеция случайно выпустила ракету по Норвегии

Исследовательская ракета, запущенная в Швеции, дала сбой и случайно упала у границы Норвегии с высоты 250 километров. Об этом пишет Sky News.

Ракету выпустили для проведения исследований в невесомости, уточняет канал. МИД Норвегии тем не менее уже выпустил заявление, в котором подчеркнул: ведомство «очень серьезно» относится к «любой несанкционированной деятельности» на своей территории. При этом ракета упала в 15 километрах от границы Норвегии (примерно в 40 километрах к северо-западу от запланированного места посадки).

По словам представителей Шведской космической корпорации (SSC), которая участвовала в запуске, ракета двигалась по траектории «немного длиннее и западнее», чем рассчитывали ранее. Однако она приземлилась «в районе, где никто не живет, и в 10 км от ближайшего населенного пункта», заявил представитель SSC.