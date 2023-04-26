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14:18, 26 апреля 2023Мир

Швеция случайно выпустила ракету по Норвегии

Sky News: Швеция случайно выпустила ракету по Норвегии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gaelen Marsden / Wikimedia

Исследовательская ракета, запущенная в Швеции, дала сбой и случайно упала у границы Норвегии с высоты 250 километров. Об этом пишет Sky News.

Ракету выпустили для проведения исследований в невесомости, уточняет канал. МИД Норвегии тем не менее уже выпустил заявление, в котором подчеркнул: ведомство «очень серьезно» относится к «любой несанкционированной деятельности» на своей территории. При этом ракета упала в 15 километрах от границы Норвегии (примерно в 40 километрах к северо-западу от запланированного места посадки).

По словам представителей Шведской космической корпорации (SSC), которая участвовала в запуске, ракета двигалась по траектории «немного длиннее и западнее», чем рассчитывали ранее. Однако она приземлилась «в районе, где никто не живет, и в 10 км от ближайшего населенного пункта», заявил представитель SSC.

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Виктория Кондратьева
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