Страны НАТО поставили 30 танков в Одесскую область

ВСУ получили от стран НАТО 30 танков для доукомплектования батальона в Одесской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от стран НАТО 30 танков для доукомплектования танкового батальона в Одесской области, передает РИА Новости.

Для оснащения батальона тяжелой техникой европейские страны через Румынию поставили Украине 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard.

Формирование численностью до 300 человек проходит слаживание в городе Подольск (бывший Котовск — прим. «Ленты. ру») Одесской области, сообщил сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на источники в ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны ускорить поставки вооружения. «Нужно ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки — это жизнь наших бойцов», — заявил глава государства.

