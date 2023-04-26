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09:40, 26 апреля 2023Силовые структуры

Российского полицейского задержали за нападение на школьницу и угрозу убийством

В Новосибирске 22-летнего полицейского задержали за попытку задушить 16-летнюю школьницу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новосибирске сотрудники МВД задержали 22-летнего полицейского, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю россиянку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 марта на улице Гоголя. 22-летний правоохранитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, напал на проходящую мимо школьницу и пригрозил ей убийством. Как уточняет Life.ru, незнакомец остановил девушку, схватил ее за горло и начал душить, однако она смогла вырваться. Вскоре фигуранта задержали.

«Им оказался 22-летний младший сержант, проходивший первоначальную подготовку сотрудников, впервые принятых на службу в ОВД», — рассказали в ГУ МВД.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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Елизавета Новикова
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