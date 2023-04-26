Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:23, 26 апреля 2023Экономика

Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики

Мишустин на марафоне «Знание» заявил, что экономика России уверенно восстанавливается

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика страны уверенно восстанавливается, указав, что даже международные организации (в частности, Международный валютный фонд) прогнозируют ее более позитивную динамику на ближайшие два года. Его слова из выступления на марафоне «Знание» приводит ТАСС.

Глава правительства отметил, что весной прошлого года российскому ВВП предрекали падение с двузначными цифрами, однако «неизбежный в таких условиях спад» оказался более умеренным. Инфляция не достигла уровня в 20 процентов, составив по итогам 2022 года менее 12 процентов. Не сбылся и прогноз по уровню безработицы в России в 10 процентов — в декабре он составил 3,7 процента.

«Все это говорит о том, что наша экономика адаптируется к внешнему давлению и общей ситуации в мире», — высказался Мишустин.

Ранее премьер-министр заявил, что индексация МРОТ в 2024 году увеличит зарплаты почти пяти миллионов россиян на 18,5 процента. Он отметил, что «среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в госпитале Минобороны
Песков заявил о подготовке Запада к конфискации российских активов
Украина атаковала приграничный регион России
Премьер Армении обсудил обстановку в Карабахе с Путиным
Второго обвиненного в госизмене россиянина отправили в СИЗО
Анонсирован серьезный разговор Путина с главой Ростовской области
Путина проинформировали об уничтожившем сотни российских домов пожаре
Задержание россиянина за подготовку теракта против Минобороны попало на видео
Постпред связал конфликт на Украине с будущим международных отношений
Стоимость гардероба российского губернатора оказалась равна 959 тысячам рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.