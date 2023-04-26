Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики

Мишустин на марафоне «Знание» заявил, что экономика России уверенно восстанавливается

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика страны уверенно восстанавливается, указав, что даже международные организации (в частности, Международный валютный фонд) прогнозируют ее более позитивную динамику на ближайшие два года. Его слова из выступления на марафоне «Знание» приводит ТАСС.

Глава правительства отметил, что весной прошлого года российскому ВВП предрекали падение с двузначными цифрами, однако «неизбежный в таких условиях спад» оказался более умеренным. Инфляция не достигла уровня в 20 процентов, составив по итогам 2022 года менее 12 процентов. Не сбылся и прогноз по уровню безработицы в России в 10 процентов — в декабре он составил 3,7 процента.

«Все это говорит о том, что наша экономика адаптируется к внешнему давлению и общей ситуации в мире», — высказался Мишустин.

Ранее премьер-министр заявил, что индексация МРОТ в 2024 году увеличит зарплаты почти пяти миллионов россиян на 18,5 процента. Он отметил, что «среди тех, кто трудится, не должно быть людей, которые едва сводят концы с концами».