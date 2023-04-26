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09:30, 26 апреля 2023Мир

«Талибан» отомстил ИГ убийством организатора теракта в Кабуле

Reuters: «Талибан» убил боевика ИГ, организовавшего теракт в аэропорту Кабула в 2021 году
СюжетВзрыв в Кабуле:

Фото: Nava Jamshidi / Getty Images

Представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) убили боевика из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), который устроил теракт в международном аэропорту Кабула 26 августа 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, давшего комментарий агентству, убитый «был ключевой фигурой в ИГ, непосредственно участвовавшей в планировании терактов». При этом чиновник не уточнил имя террориста.

26 августа в Кабуле произошла серия терактов. В результате двух взрывов около аэропорта имени Хамида Карзая погибли как минимум 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, 13 американских военнослужащих, несколько граждан Британии и боевики движения «Талибан». Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

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Глеб Бажуткин
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