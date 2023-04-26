Задержание россиянина за подготовку теракта против Минобороны попало на видео

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в госпитале Минобороны в Крыму

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего теракт в военно-морском госпитале Минобороны России в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.

На попавших в сеть кадрах видно, как россиянина ведут в в квартиру, затем его допрашивают. Показаны изъятые взрывные устройства.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Во время обыска у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о попытке теракта и незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ. Расследование дела продолжается.