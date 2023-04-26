Девушка узнала о двойной жизни возлюбленного и оригинально отомстила ему

Reddit: девушка узнала, что у возлюбленного есть жена, и помогла ей доказать измену

Пользовательница Reddit под ником soycoffeecreamer рассказала, как узнала, что ее возлюбленный ведет двойную жизнь. Выяснив, что мужчина женат, девушка решила оригинально отомстить ему и помочь его супруге собрать доказательства измены.

По словам героини истории, она встречалась с парнем на протяжении трех месяцев. Автор поста уточнила, что каждый день с понедельника по пятницу проводила с ним и знала, что он работает в ее городе, а живет в нескольких часах езды.

«Он познакомился с моими друзьями и некоторыми членами моей семьи. Он был очень милым и добрым. Я полностью расслабилась рядом с ним. Много ночей мы просто лежали, держась за руки, и говорили о нашей жизни и о наших целях», — поделилась рассказчица. Девушка добавила, что рядом со своим возлюбленным чувствовала, что он заботится о ней, уважает и любит ее.

Однако однажды вечером героине истории позвонила супруга ее бойфренда. «Она оказалась очень милой женщиной. У него трое детей, младшему из которых только четыре месяца. Он женат уже семь лет», — рассказала девушка.

В итоге автор поста выяснила, что ее бойфренд придумал себе фальшивую личность и представился поддельной фамилией. Узнав об этом, рассказчица решила помочь супруге мужчины собрать все доказательства измены, в частности, отправила ей скриншоты переписок и записи звонков.

В заключение героиня истории подчеркнула, что чувствует себя виноватой в том, что причинила вред семье, и добавила, что после случившегося вряд ли сможет доверять людям. Однако в комментариях многие поддержали девушку. «Надеюсь, что и вы, и его жена в будущем встретите мужчин, которые будут достойны вас», — написала одна из пользовательница. «Важно помнить, что его ложь не должна влиять на то, как вы относитесь к другим людям. Его ложь — это его проблемы», — добавила другая. Многие также обратили ее внимание на то, что вред семье нанес сам мужчина, а не она.

Ранее другая пользовательница Reddit, получив от возлюбленного две фотографии, смогла раскрыть его обман. Рассказчица попросила молодого человека прислать фото спальни и гостиной дома, где он остановился. В информации к снимкам она увидела, что они сделаны не в том городе, где должен быть ее партнер.